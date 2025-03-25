Врач раскритиковала новый «козий» подбородок актрисы Марины Федункив

Косметолог считает, что актриса Марина Федункив перестаралась с филлерами

Врач-дерматолог, косметолог Кристина Радина считает, что популярная российская актриса Марина Федункив перестаралась с филлерами. Теперь ее лицо выглядит неестественно, сообщает Life.ru .

Судя по новым фото актрисы, эксперт сделала вывод о том, что Марине сделали контурную пластику лица с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты. В результате у Федункив появился заостренный «козий» подбородок.

Однако, по мнению врача, косметолог перестарался и вколол слишком много препарата. Из-за такой эстетической ошибки лицо телеведущей стало выглядеть неестественно.

Радина предположила, что с помощью филлеров косметолог попытался решить проблему с птозом, когда в процессе старения ткани лица опускаются вниз.

«Но в данном случае, сделав слишком большой подбородок и введя избыточное количество филлеров, лицо лишили гармонии», — считает специалист.

Ранее стало известно, что комедийная актриса, телеведущая, участница шоу Comedy Woman Марина Федункив впервые стала мамой в 53 года. Она родила сына от молодого итальянского бизнесмена Стефано Маджи.