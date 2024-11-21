53-летняя актриса Марина Федункив родила первенца от итальянца

Комедийная актриса, телеведущая Марина Федункив родила первенца в октябре 2024 года, но до сих пор скрывает пол и имя малыша, отцом которого является ее муж, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, пишет StarHit .

Информация о беременности Федункив попала в Сеть, когда она снималась в проекте «Первые на деревне». Многие из съемочной группы знали о положении телеведущей и старались о ней заботиться. При этом сама будущая мать никак не комментировала беременность, но и не опровергала такие сообщения. Она предпочитала отшучиваться.

О рождении первенца Федункив стало известно от близких людей из ее окружения.

«Счастливое событие произошло еще в октябре (2024 года — ред.), сейчас Марина познает все радости нового статуса», — поделились с журналистами люди из окружения актрисы, не вдаваясь в детали.

Последние несколько месяцев актриса не посещала светские мероприятия. Судя по всему, она предпочла посвятить время себе и подготовке к рождению долгожданного ребенка.