Врач ответила, почему Боня выглядит постаревшей, несмотря на обилие процедур

Любительница косметологических процедур и частый гость горных вершин Виктория Боня подвергает себя риску некроза тканей и отморожений. Косметолог и пластический хирург Марият Мухина высказала опасения, отметив, что пренебрежение рекомендациями врачей-косметологов может привести к необратимым изменениям внешности звезды, сообщает Общественная Служба Новостей .

Почему Боня выглядит постаревшей на последних фото

По мнению эксперта, лица многих знаменитостей после ряда косметологических процедур выглядят измученными и порой неузнаваемыми. Недавние фотографии Виктории Бони вызвали бурную реакцию в Сети: пользователи отметили признаки старения и проблем с кожей.

«Дело в том, что лицо у Бони на этих фото, скорее всего, либо после процедуры пилинга, либо после шлифовки, когда кожа начинает шелушиться. Потом, конечно, оно будет как персик. Но это потом», — пояснила врач.

Последствия злоупотребления филлерами и операциями

Она подчеркнула, что звездам следует помнить о том, что чрезмерное увлечение инъекциями и шлифовками может негативно сказаться на мимике и структуре лица. Злоупотребление филлерами, ботоксом и подобными препаратами приводит к неестественной гладкости или приподнятости, иногда к скелетизации и атрофии мышц, если их долго обездвиживать. Это придает лицу усталый или неестественный вид, предостерегла Мухина.

Изменение пропорций и объемов лица может подчеркнуть возрастные изменения в других областях. Например, морщины вокруг глаз становятся более заметными после коррекции губ или щек. Усталый вид кожи также может быть следствием частых процедур, влияющих на ее эластичность.

Кроме того, любое хирургическое вмешательство чревато рубцами, отеками, смещением тканей и даже потерей расовой идентичности, когда человек с европейской внешностью приобретает монголоидные черты, добавила врач.

По словам эксперта, каждая новая процедура несет риск побочных эффектов, осложнений и необходимости повторной коррекции. Важно тщательно взвешивать пользу и потенциальный вред.

Почему Боне могут грозить некрозы и отморожения

«После процедур критически важно соблюдать назначения врача: время восстановления, уход за кожей, избегание травм, защита от солнца, корректная дозировка и выбор препаратов. Многие звезды едут на концерты, а Виктория Боня часто посещает горные места. Покоряя Эверест, она рискует вообще получить некрозы, отморожения, нарушение микроциркуляции. Более того, некоторые звезды имеют дизморфофобию и постоянно себя „улучшают“, в итоге это заканчивается плачевно — длительными реабилитациями, депрессиями и поисками себя в ретритах. Кто-то и вовсе прибегает к применению галлюциногенов, лечению у психиатров, что иногда заканчивается крахом карьеры. В данном случае психологическое здоровье нарушается, и человек не принимает свое тело: постоянно чувствует тревогу или зависимость от коррекции внешности», — рассказала Мухина.

Почему не стоит доверять фотографиям звезд

Косметолог подчеркнула важность выбора безопасных и разумных путей: обращаться за консультацией только к сертифицированным дерматологам и пластическим хирургам с опытом и хорошей репутацией.

Всегда следует начинать с минимальных изменений и оценивать эффект с течением времени. Тщательный ежедневный уход за кожей: антивозрастные средства, увлажнение, защита от солнца, полноценный сон, отказ от вредных привычек — все это влияет на продолжительность и качество результатов. Важно помнить, что фотографии звезд часто подвергаются обработке и фильтрам, что искажает реальность. Освещение, макияж и ракурс также влияют на восприятие. Поэтому, оценивая внешность звезд, стоит доверять только собственному восприятию и не поддаваться влиянию глянца, заключила Мухина.

