Возвращение на сцену отменяется: у Губина ухудшилось состояние здоровья

Певец и автор песен Андрей Губин заявил, что у него ухудшилось состояние здоровья, поэтому придется отложить долгожданное возвращение на сцену. У артиста сильно болит лицо и все тело из-за прозопалгии, сообщает Mash .

По словам Губина, он чувствует себя настолько плохо, что отказался от нескольких выступлений на новогодних корпоративах, хотя за них предлагали солидную сумму. Клиенты продолжают звонить и уговаривать певца исполнить его знаменитые хиты.

Еще в августе Андрей Губин рассказал, что хочет привести себя в порядок. Он написал множество песен, из которых реально собрать 10 альбомов. Некоторые композиции исполнитель хотел спеть с известными молодыми артистами. Снова выступать Андрея Губина уговаривает композитор и продюсер Игорь Крутой.

В материале РИАМО рассказывалось о перипетиях судьбы «самородка 90-х» Андрея Губина и о том, когда он планирует вернуться на сцену.