Возрожденная в Махачкале скульптура девочки с цветами сильно напугала жителей

Внешний вид скульптуры под названием «Девочка с цветами», которую хотят установить в Махачкале взамен украденной, напугал местных жителей. В администрации города признали, что у них также возникли вопросы к объекту, сообщает « Подъем ».

Бронзовый оригинал скульптуры украли в 90-х и сдали на металлолом. Недавно на замену ей создали новый объект. Назвали его так же — «Девочка с цветами».

Только вот внешний вид героини заметно изменился. Местные жители посчитали его пугающим. Они сравнили скульптуру с нововоронежской «Аленкой».

В администрации признали, что у них тоже есть вопросы к качеству изготовления скульптуры. Они солидарны с критикой в социальных сетях. Однако в администрации считают, что оценку внешнему виду должны сначала дать специалисты. Исходя из этого, будет принято решение — примут ли скульптуру или будут изготовлять ее заново. Место установки выберут сами жители.

Автора новой «Девочки с цветами» в администрации не раскрыли. Однако добавили, что «художник так увидел».

Ранее стало известно, что житель Волоколамского округа создает свое железное войско в стиле «Стимпанк». Скульптуры сделаны из всяких разных деталей от машин, мотоциклов.