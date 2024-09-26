Житель Волоколамского округа создает свое железное войско в стиле «Стимпанк»

Многие проезжающие через деревню Кашино замечали, как вдоль забора дома № 29 на улице Ленина выстроились фигуры высотой в человеческий рост. Они привлекают взгляды своей необычностью, так как сделаны из всяких разных деталей от машин, мотоциклов и давно отслуживших бытовых и технических агрегатов, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.

Их автор — хозяин этого дома и необычного музея под открытым небом Сергей Кузнецов. По его словам, увлечение началось 20 лет назад с создания железного дровосека с пулемётом, который как бы охраняет вход в дом. Затем появились и другие металлические воины, которые круглосуточно несут службу у ворот на приусадебный участок. Вооружены железные воины мечом и пушкой.



"У меня было очень много запчастей от «Запорожца», думал, куда бы их пристроить, и решил попробовать с ними что-нибудь сотворить. Для начала взял диски от мотоцикла «Урал» и детали от машины — вышла нога, потом подумал, почему бы не сделать вторую ногу, а потом уже как-то все само собой пошло. Использовал цилиндры, в которых ходят поршни от «Запорожца», детали рулевых тяг, плюс немного арматуры, а голова — это запчасть от древнего пылесоса, сверху — колпак от колеса. Внизу — тормозной барабан от «ЗИЛа», а ствол пушки сделал из рулевой тяги. Так и появился на свет первый железный человек», — рассказал Сергей Кузнецов.

Второй стимпанковский шедевр у Сергея получился благодаря друзьям-сварщикам, которые подарили ему большой массивный меч, вырезанный из толстого листового железа. Под этот меч также из ненужных запчастей собрал ещё одного рыцаря. В правую руку ему приварил подаренный меч, а в левую — щит, сделанный из стопорного колеса от «ЗИЛа».

Следующую композицию автор создал в виде пирата с крюком вместо кисти руки, а в качестве антуража дополнил железную скульптуру сундуком с «сокровищами» и корабельной пушкой. Ядра сделал из цемента и покрасил. Причём если первые два воина весят в пределах центнера, то пират намного тяжелее — более 10-ти пудов.

Ещё одна работа Сергея — это «Валькирия», которая закреплена на дисках от колёс. Кроме автозапчастей, здесь присутствуют детали от автоматических ворот — пружины и петли.

Из новых работ — железный гаишник в погоне за преступником и лучник, выслеживающий цель.

На голове у «сотрудника» — старый шлем Сергея, который давно уже был непригоден для использования. Вместо сердца — манометр на груди. Рядом с ним висит замок, который символизирует нагрудный знак за отличие в службе.

Коллекция народного умельца постоянно пополняется. Сейчас Сергей трудится над новой скульптурой, у которой рабочее название «Гитарист».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.