Воспитанницы Дмитровской ДШИ стали лауреатами Международного конкурса

С 12 по 15 декабря в Московском музее С. В. Рахманинова состоялся I Международный конкурс исполнителей на деревянных духовых инструментах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проводится с целью содействия и поддержки творческого роста одаренных детей России и других стран всех социальных категорий, совершенствования мастерства профессиональных исполнителей и педагогов, обмена творческим опытом и возможности педагогического совершенствования молодых специалистов, а также для привлечения внимания общественности к исполнителям на деревянных духовых инструментах.

Проходит при поддержке Рахманиновского музыкального общества, Московского Музыкального общества и YAMAHA MUSIC. В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, доценты и профессора ведущих ВУЗов России.

Воспитанницы отдела «Оркестровое инструментальное искусство» «Дмитровской детской школы искусств» приняли участие в конкурсе и стали Лауреатами: в номинации «Флейта» — Лауреат III степени — София Федорова, Лауреат III степени — Полина Самсонова.

«Поздравляем лауреатов и желаем новых творческих достижений! Повышение уровня профессионализма среди исполнителей и педагогов, а также обмен опытом позволяют молодым специалистам расти и развиваться, сохраняя тем самым богатую русскую культуру», — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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