Воспитанник соццентра Орехово-Зуевский стал лауреатом фестиваля в Подмосковье

Воспитанник социального центра Орехово-Зуевский Владислав Винокуров получил лауреатство I степени на 10-м областном фестивале для детей и юношества «Голоса сердец» 30 ноября в Пушкино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

30 ноября в Московском областном музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева в Пушкино прошло награждение победителей 10-го областного фестиваля для детей и юношества «Голоса сердец». Конкурс организовали по инициативе Министерства культуры и туризма Московской области. На фестиваль поступило 204 заявки из 39 округов Подмосковья.

Председатель жюри, заслуженный работник культуры России Анатолий Иванович Цеп, обратился с приветственным словом к участникам. Воспитанник социального центра «Орехово-Зуевский» Владислав Винокуров стал лауреатом I степени в номинации «Художественное слово». Его чтение отрывка из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери высоко оценили жюри и зрители.

В фойе фестиваля прошли творческие мастер-классы, а профессиональный фокусник стал приятным сюрпризом для участников. В завершение гости посмотрели спектакль Московской областной филармонии «Баллада о маленьком Буксире», который стал ярким и вдохновляющим творческим подарком.

