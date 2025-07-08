Воробьев: праздничные программы пройдут в парках в День семьи, любви и верности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей на праздник «Семья. Лето. Парк», который состоится в парковых пространствах региона в День семьи, любви и верности.

«Пусть в каждом доме всегда царят любовь, взаимоподдержка и тепло», — написал глава Подмосковья в своем Telegram-канале.

Он анонсировал несколько праздничных программ. В коломенском сквере им. В.А. Зайцева состоятся мастер-классы, семейные фотосессии, дефиле. Еще гостей ждут на зарядку «Будь здоров» и концерт «Мелодия счастья».

В парке «Беличий» Краснознаменска проведут мастер-классы, концерт и детскую анимацию. Новорожденные и юбиляры семейной жизни получат памятные медали, а все пришедшие в парк — воздушные шары.

Поучаствовать в конкурсе рисунков «Семья — моя крепость» можно в орехово-зуевском парке 30-летия Победы. Там же запланированы творческая мастерская, проведение фотосессий, квест «В поисках семейного счастья» и концерт.

Парк «Покровский» в Хотькове приглашает на мастер-классы по столярному делу, народной игрушке и плетению венков. Еще заработает тематическая зона с такими играми, как серсо, городки, «гусек», абрамцевское лото и бирюльки. Затем состоятся концерт «Сила традиций» и чаепитие.

Серия мастер-классов состоится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Еще там можно поучаствовать в фотосессиях, русских и спортивных играх и хороводе. Также прозвучат лекции по психологии, нутрициологии и ароматерапии.