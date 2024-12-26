Воробьев: на новогодней елке детям подарили настоящую сказку с подарками

Дети из Подмосковья на новогодней елке посмотрели спектакль с участием солистов Большого и Мариинского театров, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, юные жители Подмосковья также посмотрели на выступления артистов театра «Кремлевский балет». Дети остались довольны. Организаторы праздника сделали всё, чтобы каждый ребенок мог поучаствовать в конкурсах, получил сладкий подарок и побывал в атмосфере праздника.

«Наша задача, как взрослых, помогать осуществлять самые заветные мечты наших детей (вместе с Дедом Морозом, конечно). Пусть в новом году каждый ребенок будет окружен теплотой и любовью, с наступающим!» — написал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области сообщал, что на новогоднюю елку приехали более 8 тысяч детей. Мероприятие оказалось интересным, подрастающее поколение с удовольствием общалось с Воробьевым и делилось с ним впечатлениями.