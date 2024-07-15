Волочкова выступила с шоу‑балетом в Подмосковье в поддержку участников СВО

Российская артистка балета Анастасия Волочкова представила благотворительное театрализованное шоу «Одержимость» на сцене Дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Яркое культурное событие при участии хореографического коллектива «Виктория» было организовано для сбора финансовой помощи на нужды бойцов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт был бесплатным, но любой желающий мог внести лепту, пожертвовав посильную сумму для бойцов на передовой. Собранные средства направят на приобретение автомобиля повышенной проходимости, радиостанций, дронов, беспилотников и другого оборудования.

Шоу получилось исповедальным и отчасти автобиографическим. Артистка делилась со зрителями своими переживаниями и показала нежность и ранимость, которые сохранила в себе несмотря на все жизненные перипетии.

«Анастасия Волочкова не перестает удивлять профессионализмом. Творческая команда проделала огромную работу: яркие костюмы, музыкальное сопровождение, трогающее за душу чувственное исполнение номеров, которые провожали бурными аплодисментами. И все это в поддержку наших ребят», — рассказал заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

В знак признательности приму-балерину отметили благодарственными письмами и букетами роз.

Представление прошло при поддержке администрации городского округа Солнечногорск, Дома культуры «Выстрел», Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», волонтерского движения «Партизанский отряд имени Ли Харви Освальда».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.