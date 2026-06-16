Волочкова помирилась с дочерью после почти года разлуки

Анастасия Волочкова приехала в Санкт-Петербург, чтобы навестить больного отца. Там балерина также увиделась с матерью, дочерью Ариадной и ее супругом Никитой.

«Я ехала, чтобы прежде всего проведать папочку. Он сильно болеет. Конечно, увиделась и с мамой. Потом приехала Ариадна и ее супруг Никита. Да, мы наконец-то увиделись и поговорили, зарыли топор войны. Но я никакой войны и не начинала. Просто у нас было определенное недопонимание. Мне просто было обидно, что все от меня отказались, когда я с травмированной ногой была сутками в операционных, а никто из родных мне даже два слова не прислал и не поинтересовался, как я себя чувствую. Вот это мне было очень тяжело простить. Но теперь все хорошо. Мы друг у друга попросили прощения», — сказала Волочкова.

Балерина отметила, что встреча прошла в доброжелательной атмосфере.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.