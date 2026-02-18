Волочкова объяснила, почему сделала операцию за границей, а не в Москве

После того как в Сети распространились слухи о том, что Волочкова якобы сделала себе операцию на ногах в клинике для «бомжей», балерина не только опровергла несоответствующую действительности информацию, но и рассказала, почему операция состоялась за пределами России, сообщает «Абзац» .

По словам балерины, люди распространяют выдумки, которые она не считает нужным обсуждать. Волочкова рассказала, что отправилась в Европу для отдыха после насыщенного рабочего графика. Артистка выступала до четырех раз в месяц, что потребовало значительных сил. Уже на отдыхе ей порекомендовали престижную клинику.

«От первого лица скажу: поехала я в Европу на творческие каникулы. У меня был напряженнейший сезон — по четыре выступления в месяц. Мне посоветовали самую дорогую клинику», — рассказала Волочкова.

Балерина подчеркнула, что как успешный и обеспеченный человек она не станет экономить на собственном здоровье, назвав подобные предположения абсурдными.

Врачи были удивлены скоростью восстановления Волочковой. Уже на следующий день после процедур она проявляла активность, в то время как остальные пациенты соблюдали постельный режим.

