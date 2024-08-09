Вокзал будущего и модный маркет ждут гостей фестиваля «Москва 2030»

Для жителей и гостей столицы проведут мастер-классы на Тверском бульваре. Там организуют модный маркет и ярмарку некоммерческих организаций. Во время мероприятий покажут современные тренды из модной индустрии, нововведения в инфраструктуре и декорировании мегаполиса.

Во время мастер-класса москвичам предложат буквально самостоятельно сделать будущее. Например, городское летающее такси или футуристический макет вокзала с подсветкой.

Несколько мастер-классов из серии «Транспорт будущего» организуют рядом с памятником Сергею Есенину. Мероприятия будут проводиться 10 августа в 17:00, 11 августа в 13:00 и 16:00.

Интересные развлечения организуют в дизайн-студии на Тверском бульваре. Посещать ее могут жители и гости столицы в возрасте от пяти лет. Мастер-классы проведут 9, 10 и 11 августа в 17:00. На мероприятии расскажут про терминологию из модной индустрии — как старую, так и новую. Также познакомят с творчеством отечественных дизайнеров.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Москва 2030» в Доме культуры «ГЭС-2» состоится паблик-ток. Будут обсуждаться способы удержания главенствующих позиций в урбанистике.