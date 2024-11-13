Вокальный мастер-класс прошел в воскресенской музыкальной школе

Елена Владимировна — лауреат международных конкурсов, участник проектов «Пианомания» и «Симфоник-мания», солистка театра «Новая опера» (2004-2017), преподаватель ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова и Детского музыкального театра юного актёра, член Российской общественной академии голоса, член Союза театральных деятелей, музыкальный руководитель Театра русской драмы под руководством М. Г. Щепенко.

Учащиеся школы со старанием выполняли все рекомендации и пожелания педагога.

Подобные занятия, которые проводят именитые музыканты, очень значимы для детского музыкального образования. Они не только развивают способности юных музыкантов и вокалистов, но и помогают формировать новый подход к преподаванию за счет обмена профессиональным опытом.

Педагоги и ученики ДМШ № 2 благодарны Елене Митраковой за интересный мастер-класс, высокий профессионализм и внимание к учащимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.