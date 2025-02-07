Водонапорную башню отреставрируют в Орехово-Зуеве

Главным управлением культурного наследия Московской области было проведено выездное обследование объекта культурного наследия регионального значения — «Мастерская с водонапорной башней, 1896 г.», расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, город Орехово-Зуево, улица Бугрова, дом 1, сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что в нарушение требований закона собственником не выполнены в установленный срок работы по сохранению объекта.

Главное управление обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о понуждении собственника объекта провести работы по его сохранению.

В октябре 2024 года решением суда исковые требования Главного управления удовлетворены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.