Водил на вечеринки с голыми: сын Зверева хочет отсудить у него 25 млн рублей

Сын Зверева хочет отсудить у него деньги за психологические травмы детства

Приемный сын стилиста и шоумена Сергея Зверева собирается отсудить у своего звездного отца 25 млн рублей за то, что тот якобы испортил ему детство, сообщает Mash .

По словам Зверева-младшего, с отцом он не виделся примерно 10 лет. Папа якобы выгнал молодого человека за воровство вещей из дома.

Также наследник стилиста рассказал, что тот «водил его по вечеринкам в формате «Пи Дидди» с голыми взрослыми». Из-за этого Сергей Сергеевич якобы получил психологическую травму.

Сейчас сыну Зверева приходится подрабатывать. Информации о том, как именно он зарабатывает на жизнь, нет.