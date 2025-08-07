Во Фрунзенском районе Петербурга откроют выставку «Дневники Победы»

Она была подготовлена изданием с участием районных газет Петербурга, Национального центра исторической памяти при президенте РФ и регионального отделения «Бессмертного полка России». Открытие выставки посвящено окончанию самой продолжительной битвы Великой Отечественной войны 9 августа 1944 года — битвы за Ленинград.

Основу проекта составили более 20 материалов «Петербургского дневника» о стойкости и мужестве защитников Ленинграда, подвигах советских воинов как на территории СССР, так и за рубежом. Все публикации основаны на редких архивных документах, фотографиях, воспоминаниях фронтовиков и очевидцев. Например, одним из героев выступил ветеран Сергей Лысенко.

«Большинство моих боевых товарищей не дожили до этого дня. Сталинград помню как сейчас, и хоть прошло уже 80 лет, все еще снится война», — рассказал ветеран.

Здание администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга для выставки выбрали тоже не случайно. Оно расположено на Пражской улице, названной в честь города Праги, который был освобожден советскими войсками от фашистских захватчиков.