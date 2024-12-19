Во Фрязине прошел мастер-класс по росписи новогодних традиционных пряников

В структурном подразделении «Центр казачьей культуры» ЦКиД «Факел» города Фрязино проведен мастер-класс по росписи новогодних традиционных пряников Иванковой Натальей Васильевной (пряничным мастером). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дети и их родители с большим интересом слушали рассказ о возникновении пряника, его разновидностях, региональных особенностях. Познакомились с традициями создания и в других странах.

Казаки не исключение. В их рационе было много выпечки, среди которой особое значение придавалось прянику. Например, очень любили с начинкой из арбузного меда — нардека.

На мастер-классе каждый из участников смог создать свой неповторимый подарок — новогодний пряник, которым долго хотелось любоваться. Радостно видеть счастье на лицах людей, заинтересованность в сохранении традиций и развитии культурных ценностей.

Мастер-класс был проведен в рамках проекта: «Пряниковедение: спецкурс по истории пряника», который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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