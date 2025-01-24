Во Фрязине пройдет фестиваль художественного слова «Защитники земли Российской»

Во Фрязине 7 февраля в 17:00 в Дворце культуры «Исток» состоится долгожданный городской открытый фестиваль художественного слова «Защитники земли Российской». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот фестиваль приурочен к знаменательной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проходит в рамках Года защитника Отечества, что подчеркивает важность и значимость нашего общего исторического наследия.

Фестиваль предоставляет уникальную возможность для всех желающих жителей Фрязино продемонстрировать свои таланты. Участниками могут стать люди всех возрастов, без каких-либо ограничений. Это прекрасная возможность для отдельных исполнителей и творческих коллективов заявить о себе и выступить в номинации «Художественное слово».

Заявки на участие в фестивале принимаются до 2 февраля.

Подробная информация по тел. 8 (496-25) 5-48-26, 8 (985) 254-48-49 и в положении фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.