Во Франции хотят увеличить стоимость посещения Лувра для туристов не из ЕС

Стоимость билетов в Лувр в Париже для посетителей из стран, которые не входят в ЕС, может вырасти с 1 января 2026 года, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на BFMTV.

«Мы должны быть инновационными, в том числе в плане финансирования», — отметила министр культуры Франции Рашида Дати.

В 2024 году из 8,7 млн посетителей музея около 77% были иностранцами, в том числе 23% — из США.

На сегодня стоимость билета в Лувр составляет 22 евро (чуть более 2200 рублей).

Ранее французская исследовательница Габриэль Дювуазен, инженер-биолог, переехавшая в Москву, поделилась наблюдениями о жизни в России.