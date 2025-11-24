Внук режиссера Капура оценил рекламу RT в Нью-Дели

сегодня в 18:36

Внук индийского режиссера Раджа Капура Армаан Капур выразил признательность за рекламу RT , посвященную его деду, размещенную в Нью-Дели, сообщает RT .

Армаан Капур был тронут рекламной кампанией RT в Нью-Дели. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Он опубликовал в социальных сетях фотографию плаката, посвященного Раджу Капуру. На постере, размещенном в поезде-музее, написано: «Индийский шоумен, русская суперзвезда. Вся страна подпевала песне Awaara Hoon, не зная хинди». В СССР Радж Капур пользовался большой популярностью.

Хештег #IndoRussiaMuseum занял первое место среди индийских трендов в X. Рекламная кампания приурочена к запуску RT India, который запланирован до конца 2025 года.

В рамках кампании был показан фрагмент фильма Капура «Бродяга» с песней, ставшей популярной в Советском Союзе.

