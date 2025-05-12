Внучка Гребешковой рассказала, где похоронят заслуженную артистку РФ

Заслуженную артистку России, актрису, вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказала внучка легенды кино Ольга Худякова, пишет ТАСС .

«Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать», — рассказала Худякова.

Массовый зритель знает Нину Гребешкову по ролям второго плана в фильмах Гайдая. В «Бриллиантовой руке» она сыграла Надежду Ивановну Горбункову, а в «Спортлото-82» — тетю Клаву. Одними из последних работ актрисы были роли в «Экипаже» и «Содержанках-2».

Гребешковой было 94 года, она скончалась 10 мая, но известно об этом стало только сейчас. Что стало причиной смерти, не уточняется.