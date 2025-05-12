Внучка Гребешковой рассказала, где похоронят заслуженную артистку РФ

Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище
Культура

Заслуженную артистку России, актрису, вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказала внучка легенды кино Ольга Худякова, пишет ТАСС.

«Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать», — рассказала Худякова.

Массовый зритель знает Нину Гребешкову по ролям второго плана в фильмах Гайдая. В «Бриллиантовой руке» она сыграла Надежду Ивановну Горбункову, а в «Спортлото-82» — тетю Клаву. Одними из последних работ актрисы были роли в «Экипаже» и «Содержанках-2».

Гребешковой было 94 года, она скончалась 10 мая, но известно об этом стало только сейчас. Что стало причиной смерти, не уточняется.