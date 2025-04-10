Внучка Ельцина показала фото с сыном олигарха Березовского
Фото - © соцсети
Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева показала своего возлюбленного, 27-летнего сына олигарха Бориса Березовского Глеба. Она опубликовала фотографии с ним в соцсети, сообщает «Леди Mail».
Юмашева отпраздновала свое 23-летие. Она решила поделиться с подписчиками фотографиями, на которых позирует с Березовским.
На одном из снимков влюбленные позируют на фоне моря. На другом фото парочка запечатлелась в интерьере с большим количеством растений.
На данный момент внучка Ельцина проживает за границей. Ранее она встречалась с футболистом Федором Смоловым.
Юмашева в конце февраля опубликовала фото с братом Борисом. 19 февраля ему исполнилось 44 года.