Владимир Путин присвоил Кате Лель звание заслуженной артистки РФ
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Певица Катя Лель стала заслуженной артисткой России. Указ о присвоении исполнительнице звания подписал президент Владимир Путин.
Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
В указе говорится, что Екатерина Лель — артистка-вокалистка, директор по управлению персоналом ООО «Музыкальное агентство Кати Лель».
Указ от 10 февраля о присвоении певице звания подписан президентом страны.
Катя Лель — российская исполнительница, прославившаяся благодаря таким песням, как «Мой мармеладный», «Муси-пуси», «Долетай».
Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Анне Снаткиной.