Владимир Путин присвоил Кате Лель звание заслуженной артистки РФ

сегодня в 13:21

Певица Катя Лель стала заслуженной артисткой России. Указ о присвоении исполнительнице звания подписал президент Владимир Путин.

Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе говорится, что Екатерина Лель — артистка-вокалистка, директор по управлению персоналом ООО «Музыкальное агентство Кати Лель».

Указ от 10 февраля о присвоении певице звания подписан президентом страны.

Катя Лель — российская исполнительница, прославившаяся благодаря таким песням, как «Мой мармеладный», «Муси-пуси», «Долетай».

Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Анне Снаткиной.