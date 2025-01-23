Владимир Панков станет худруком столичного театра «Ленком»
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Художественным руководителем московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. Должность президента займет Марк Варшавер, сообщают «Ведомости».
После смерти Марка Захарова в театре не было должности худрука. Все вопросы решал Марк Варшавер, который был директором культурного учреждения. Теперь он продолжит курировать развитие театра как президент.
Панков работает худруком московского «Центра драматургии и режиссуры». Он станет и художественным руководителем «Ленкома». Должность директора займет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов.
Ранее Марк Варшавер прокомментировал уход актера Дмитрия Певцова из театра. Он заявил, что артист все еще задействован в трех спектаклях.