Владимир Панков станет худруком столичного театра «Ленком»

После смерти Марка Захарова в театре не было должности худрука. Все вопросы решал Марк Варшавер, который был директором культурного учреждения. Теперь он продолжит курировать развитие театра как президент.

Панков работает худруком московского «Центра драматургии и режиссуры». Он станет и художественным руководителем «Ленкома». Должность директора займет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов.

Ранее Марк Варшавер прокомментировал уход актера Дмитрия Певцова из театра. Он заявил, что артист все еще задействован в трех спектаклях.