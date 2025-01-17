Варшавер заявил, что Певцов все еще играет в 3 спектаклях в «Ленкоме»

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер прокомментировал уход Дмитрия Певцова из театра. Он заявил, что актер все еще задействован в трех спектаклях, сообщает kp.ru .

Варшавер рассказал, как обстоят дела в культурном учреждении сейчас. По его словам, Певцов «сегодня играет три спектакля» в «Ленкоме», о котором нелестно отзывается.

Директор культурного учреждения считает, что актеру нужно было не распространять обвинения, а спокойно уйти.

«Ну не нравится тебе этот театр, уйди сам, если не хочешь здесь быть», — сказал Варшавер.

Также мужчина прокомментировал слухи об увольнении Александры Захаровой. По его словам, актриса все еще числится в труппе, ее не собираются никуда убирать.

Сам Певцов назвал заявление директора «анонимкой». Отмечается, что 26 января в Петербурге пройдут гастроли «Ленкома». Певцов изначально был заявлен в одном из спектаклей, но на сцену в итоге не выйдет.

Ранее актер заявил, что прекратил отношения с «Ленкомом». Он также отметил, что будет играть на сцене, но только не в данном театре, где прослужил 33 года.