Рэпер Владислав Лешкевич*, известный как Влади* из «Касты», окончательно оборвал все связи с Россией. 46-летний артист ликвидировал свою компанию, сообщает SHOT .

Кроме ИП, у Лешкевича* в России было открыто ООО «Респект продакшн». Через него он продавал вещи и винил, а также работал с коллегами, выпускал альбомы и снимал клипы.

Эта компания Влади* находится в стадии ликвидации с июля. ИП на Родине осталось только у одного участника популярного рэп-коллектива — Змея.

Ранее другой участник группы «Каста» Михаил Епифанов, известный как Шым, закрыл свой бизнес в стране. Его ИП было связано с деятельностью в области исполнительских искусств.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента на территории России.