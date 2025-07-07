Участник группы «Каста» Епифанов закрыл свое ИП в России

Стало известно о том, что участник группы «Каста» Шым, Михаил Епифанов закрыл свой бизнес в России, сообщает Постньюс .

Отмечается, что ИП Епифанова связано с деятельностью в области исполнительских искусств. 3 июля по заявлению самого предпринимателя Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП.

Также известно, что помимо основной деятельности, ИП включала в себя еще 55 наименований других направлений. Большинство направлений связаны с сельскохозяйственной сферой: рыболовство, разведение животных, лесоводство, выращивание различных культур.

Известно, что интерес музыканта к сельхоз сфере начался еще в начале 2010-х. Тогда рэпер начал знакомиться с идеями австрийского фермера Зеппа Хольцера о пермакультуре. Это направление учит экологическому подходу в ведении сельского хозяйства путем воссоздания естественных экосистем. В связи с этим в 2012 году Епифанов открыл бюро пермакультурного ландшафтного дизайна.