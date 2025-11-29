Витас подешевел в России почти на 2 млн руб перед Новым годом

Певец Виталий Грачев, известный как Витас, перед Новым годом снизил ценник на корпоративы в России почти на 2 млн рублей. Также артист добавил в список своих услуг функцию аниматора — он готов переодеться в Деда Мороза и устроить хоровод, сообщает Mash .

Грачев планирует выступать на новогодних корпоративах и в России, и в Китае. При этом за концерт в Поднебесной он берет больше — ценник начинается от 8 млн рублей.

В России Витас готов выступить всего за 3,5 млн рублей. Ранее стоимость выступления артиста здесь была 5,3 млн рублей.

Райдер певца также значительно прост. Он просит трансфер из аэропорта до места проведения мероприятия, гримерку с зеркалами и хорошим освещением для себя и коллектива, вешалки для костюмов с отпаривателями. Также в гримерке должна быть вода, чай, кофе, сахар, фрукты, салаты и горячее.

Кроме того, Витас готов поработать аниматором, если ему доплатят к выступлению 1 млн рублей. Певец обещает за эти деньги переодеться в костюм Деда Мороза и спеть «Расскажи, Снегурочка, где была?», устроить хоровод, подарить подарки. А за еще 500 тыс. рублей певец готов исполнить хит «Тибетское плато» на китайском.

Ранее стало известно, что «Дискотека Авария» заработает более 110 млн рублей на корпоративах в декабре. Коллектив приглашен как минимум на 20 частных мероприятий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.