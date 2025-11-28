«Дискотека Авария» заработает более 110 млн рублей на корпоративах в декабре

Группа «Дискотека Авария» планирует заработать свыше 110 миллионов рублей исключительно в декабре. Самый востребованный новогодний коллектив приглашен как минимум на 20 частных мероприятий, сообщает Mash .

Расписание музыкантов крайне насыщенно: из всего предстоящего месяца свободными остаются лишь 11 дней. Оставшееся время занято выступлениями на частных корпоративах и одним большим сольным концертом.

Стоимость 45-минутного выступления составляет 6,5 миллионов рублей при безналичной оплате. Для сравнения: в прошлом году цена была 4,8 миллиона, а в 2023-м — 3,8 миллиона. Музыканты существенно не меняют программу, осознавая, что публика не ждет от них новых песен, а проверенные временем хиты по-прежнему пользуются популярностью.

Райдер у артистов довольно простой: чай, кофе, орехи, мясные и сырные нарезки, натуральный цветочный мед, шоколад, три бутылки фермерского кефира, три корочки хлеба и четыре упаковки лапши быстрого приготовления — две из них со вкусом курицы и две со вкусом говядины. Из медикаментов необходима только перекись водорода.

Ранее сообщалось, что предновогодний сезон лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова рискует провалиться, так как его выступление заказали только три раза. Организаторы корпоративов считают, что музыкант стал выставлять слишком высокий ценник. За 40 минут концерта лидер «Ленинграда» просит свыше 20 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.