Винокур сообщил о смерти сценариста «Аншлага» и «Голубых огоньков» Французова
Сатирик и сценарист Леонид Французов умер в 87 лет
На 88-м году жизни скончался сатирик и сценарист Леонид Французов. Он разрабатывал сценарии для многих телевизионных программ, сообщает «Царьград».
Среди сценариев, разработанных Французовым, — «Аншлаг» и «Голубые огоньки».
О кончине известного сатирика сообщил Владимир Винокур, разместив пост на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее печальное известие появилось в Telegram-канале Театра Моссовета: ушел из жизни 89-летний народный артист Владимир Сулимов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.