Винокур сообщил о смерти сценариста «Аншлага» и «Голубых огоньков» Французова

Сатирик и сценарист Леонид Французов умер в 87 лет
Культура

На 88-м году жизни скончался сатирик и сценарист Леонид Французов. Он разрабатывал сценарии для многих телевизионных программ, сообщает «Царьград».

Среди сценариев, разработанных Французовым, — «Аншлаг» и «Голубые огоньки».

О кончине известного сатирика сообщил Владимир Винокур, разместив пост на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее печальное известие появилось в Telegram-канале Театра Моссовета: ушел из жизни 89-летний народный артист Владимир Сулимов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.