VIII фестиваль «Лето. Музыка. Музей» открылся в Истре

9 июля на территории Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» открылся VIII фестиваль на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». В день открытия зрители услышали произведения Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова, дирижер Дмитрий Юровский, и солиста Вадима Репина (скрипка). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Для гостей прозвучали сюита из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» Хачатуряна, концерт № 1 для скрипки с оркестром Шостаковича и симфония № 5 Прокофьева.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в первый день фестиваля его гостями стали 1,6 тыс. человек.

Перед открытием фестиваля состоялась пресс-конференция, посвященная событию, в которой приняли участие заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин; почетный президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей», художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист РФ Максим Дунаевский; художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский; народный артист РФ, скрипач Вадим Репин; директор музея Новый Иерусалим Анна Антипенко.

Фестиваль на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» проводится в Московской области с 2018 года. О значении мероприятия для региона рассказал заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Павел Родин.

«Несмотря на то, что календарь культурных событий в Московской области очень богатый, фестиваль «Лето. Музыка. Музей» является одним из любимейших для наших жителей и гостей и стал еще одной «визитной карточкой» региона. С этим согласятся десятки тысяч любителей искусства, которые оставляют позитивные отзывы и комментарии. Каждый год фестиваль привлекает большое количество ценителей искусства. Этот год объявлен Президентом Годом защитника Отечества, и мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому тема фестиваля — память поколений и музыка, которая создавалась в сложнейших условиях войны. Я уверен, что наш фестиваль станет источником вдохновения для всех ценителей искусства», — сказал Родин.

В программе фестиваля произведения, написанные в преддверии или в годы Великой Отечественной войны. В центре внимания работы Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Подробнее о программе рассказал художественный руководитель фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Дмитрий Юровский.

«Каждый год мы стараемся выбирать определенную тему фестиваля. В 2023 году это было 150-летие Сергея Рахманинова, в прошлом году вспоминали Дягилева и его «Русские сезоны». В этом году сама тема возникла очень легко, потому что мы не могли оставить в стороне такое событие как 80-я годовщина Победы, ведь в музыке очень много связано с этой знаменательной датой. Мы создали программу из произведений композиторов, которые жили и работали во время войны и чья музыка стала не только культурным наследием, но и очень много дала людям, жившим в период, когда она была написана. Это и Шостакович, и Прокофьев, и Рахманинов, которого война застала в Соединенных Штатах, но эмоционально затронула не меньше других. Это, в том числе, и Леонард Бернстайн, и Арам Хачатурян. И так совпало, что в этом году юбилей нашего бессменного президента Максима Исаковича Дунаевского, и его отца, Исаака Осиповича, поэтому закрывает фестиваль программа, посвященная творчеству великой династии Дунаевских», — сказал Юровский.

Фестиваль проходит на открытом воздухе, что вносит свои особенности в работу артистов и восприятие музыки слушателями. Об отличительных чертах таких выступлений и уникальности фестиваля «Лето. Музыка. Музей» сказал народный артист России, скрипач Вадим Репин.

«Со многими артистами фестиваля я уже знаком и встречался на других сценах. С Дмитрием Юровским нас связывает многолетняя творческая дружба, с госорекстром им. Светланова и легендарным Евгением Федоровичем я впервые выступил в Москве в 1983 году. Я очень хорошо знаю «Новый Иерусалим» и эти края. Незабываемые фантастические чувства здесь охватывают любого человека. В мире существует много фестивалей на открытом воздухе, и, как правило, их атмосфера располагает к чему-то легкому, развлекательному. Особенность этого фестиваля в том, что его программы всегда отличаются красотой, разнообразием и при этом серьезным отношением к классическому искусству. Таких фестивалей единицы. Для меня большая гордость быть частью концерта-открытия и огромная радость как человека и музыканта быть здесь. Хочу пожелать, чтобы этот фестиваль жил, развивался, цвел и надеюсь, что еще вернусь сюда», — сказал Репин.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» показывает неразрывную связь музыки и искусства, ведь музей не просто место проведения фестиваля, но еще и составляющая его названия. О связи программы фестиваля с музейными мероприятиями рассказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

«Каждое лето наш музей не просто показывает, но и звучит. В этом году мы звучим под общий аккомпанемент большого праздника 80-летия Великой Победы. Эта тема отражается не только в музыкальной программе, но и в наших выставочных проектах. Мы открыли в рамках постоянной экспозиции два раздела, которые раскрывают историю этих лет через наши экспонаты. Кроме того, в музее действуют временные экспозиции, которые доступны для гостей фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Для нас очень важно, чтобы люди, приехав сюда на фестиваль, обязательно посетили наши выставки и наиболее полно погрузились в красоту и искусство в стенах нашего музея», — сказал Анипенко.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» был инициирован художественным руководителем Московской областной филармонии, народным артистом России Максимом Дунаевским.

«Вот сейчас часто рассуждают о том, что любой фестиваль обязательно должен иметь и просветительскую, и образовательную программы. Наш фестиваль „Лето. Музыка. Музей“ изначально был задуман как коллаборация Московской областной филармонии и музея „Новый Иерусалим“. Это и есть просветительство, когда люди сюда приезжают не только послушать музыку, но и посмотреть выставки, которые часто бывают связаны с темой фестиваля. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Наша программа создана под знаком этой великой даты, и у музея нашлось немало экспонатов, посвященных Великой Отечественной, этому огромному этапу в жизни нашей страны. Война, с одной стороны — глубокая рана, а с другой — невероятный взлет творчества», — отметил почетный президент фестиваля Максим Дунаевский.

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