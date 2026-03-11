Ветераны СВО из Люберец посетили концерт к 100-летию Зацепина

Делегация Люберецкого отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции 10 марта побывала на юбилейном концерте «Век Зацепина» на исторической сцене Большого театра. Торжественный вечер посвятили 100-летию со дня рождения композитора Александра Зацепина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене Государственного академического Большого театра выступили Евгений Миронов, Сергей Шакуров, Наталья Варлей, Константин Хабенский, Федор Бондарчук и эстрадные исполнители. Их сопровождал Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Особые овации зрителей вызвало появление народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.

Для ветеранов спецоперации и их семей вечер стал возможностью прикоснуться к произведениям, вошедшим в золотой фонд отечественной культуры.

«Для нас, ветеранов специальной военной операции, музыка Александра Зацепина — это не просто часть культурного кода, а голос нашей юности, символ мирной жизни, за которую мы сражались. Спасибо организаторам за приглашение на это грандиозное торжество в легендарный Большой театр», — отметил руководитель ассоциации Александр Кулагин.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры РФ и было посвящено сохранению культурного наследия и преемственности поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.