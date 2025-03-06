Весеннее настроение дарили жительницам Серпухова

5 марта активисты во время утренней пробежки дарили цветы и шоколадки женщинам, спешащим на работу.

«Мы убеждены, что спорт — это не только здоровье, но и прекрасный способ зарядиться энергией и позитивом, — говорит руководитель патриотических проектов движения „Здоровое Отечество“ Сергей Ситников. — Наша акция — это возможность подарить женщинам частичку этого заряда, увидеть их улыбки и сделать их день немного счастливее. Мы хотели показать, что забота о здоровье и красоте может быть приятной и радостной!».

Эта необычная акция объединяет пропаганду здорового образа жизни с искренним желанием порадовать женщин, подчеркнуть их красоту и вклад в общество. Сюрприз, преподнесенный в утренней суете, создал праздничное настроение на весь день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.