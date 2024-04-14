Верующие отметят праздник в честь преподобного Тита Чудотворца 15 апреля
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15 апреля верующие отметят праздник в честь преподобного Тита Чудотворца. По старому стилю праздник отмечался 2 апреля, сообщает Общественная служба новостей.
В народе день прозвали Титом Ледоломом, потому что обычно в это время окончательно вскрываются реки и озера. Также в эту дату следили за птицами. Считали, что в случае, если запел перепел, будет много хлеба и травы.
Еще одно название даты — Бесхлебица. Обычно к этому дню в селах заканчивались все запасы с зерном. В таких случаях люди переставали есть хлеб, а затем меняли все на квас.
В этот день нельзя ложиться на несвежее постельное белье, иначе можно забрать себе весь негатив. Запрещено грустить, плакать и думать о чем-то плохом.
Тем, кто занимается продажами, лучше не отдыхать в этот день, иначе можно понести убытки, добавляется в статье.