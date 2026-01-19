Вертинская опровергла слухи о том, что замерзает в квартире на Старом Арбате

Известная российская актриса театра и кино Марианна Вертинская опровергла информацию о перебоях с теплоснабжением в ее московской квартире на Старом Арбате, появившуюся в прессе. По ее словам, дома не было тепла всего полдня, сообщает РИА Новости .

Ранее в Сети появилась информация, основанная на рассказах жильцов дома на Арбате, где живет Вертинская, о том, что отопление в их доме работает с перебоями с конца минувшего года, а в квартире актрисы единственным источником тепла якобы является электрообогреватель.

Отвечая на вопрос о ситуации с отоплением в доме, где она проживает, Вертинская заявила, что на самом деле у нее все в порядке.

«У меня проблем с отоплением нет, у меня полдня только не было отопления, а потом стали без конца звонить, я комментарии никому не даю», — сказала актриса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.