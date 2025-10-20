Верните мой 2015-й: Кайли Дженнер вышла в свет с розовым цветом волос

Кайл Дженнер предстала в total pink на вечеринке своего бренда Kylie Cosmetics

Известная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер вернула свой 2015-й и с розовыми волосами появилась на масштабной вечеринке по случаю 10-летия ее бренда Kylie Cosmetics, сообщает журнал Super.ru .

На мероприятии знаменитость предстала в total pink, выбрав розовое платье к розовым волосам. Именно розовые волосы вдохновляли миллионы поклонниц представительницы голливудского клана.

Поддержать Кайли пришла вся ее семья: мама Крис Дженнер, сестры Ким, Кендалл и Хлои, а также дочь. Маленькая Сторми привлекла внимание своим нарядом, который напоминал образ ее звездной мамы. На ней была розовая юбка из того же материала, что и платье Кайли.

А вот известный актер Тимоти Шаламе, бойфренд Кайли Дженнер, на снимках замечен не был.

