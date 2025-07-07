Верник сказал, что ему неизвестно о новостях про ДТП с ним и пропуск спектакля

Актер Игорь Верник рассказал RT , что ничего не слышал про заявления о попадании в аварию. Из-за этого, как писали организаторы спектакля «Торговцы резиной», он якобы не мог сыграть в постановке, и ее «перенесли» на октябрь.

В Telegram-канале РБК сообщалось, что Верник «попал в аварию». СМИ ссылалось на заявление организаторов спектакля «Торговцы резиной». Постановку должны были показать 7 июля на сцене Театра Эстрады. Но там отметили, что у актера якобы есть «болезнь», из-за которой выступление перенесут на 13 октября 2025 года.

В беседе с RT Верник сказал, что ему ничего об этом неизвестно. Агент артиста Наталья Соболь не стала давать комментарии.

Ранее актер Григорий Верник высоко оценил сериал «Первый номер», который вышел 30 ноября 2024 года. В нем сыграл отец молодого человека — Игорь Верник.