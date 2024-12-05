Григорий Верник оценил новый сериал, в котором сыграл его отец

Актер Григорий Верник заявил, что его заинтересовал сериал «Первый номер», премьера которого состоялась 30 ноября. В нем сыграл его отец — Игорь Верник, сообщает Газета.ru .

«Классная, крутая история. Сложная. Пока не понимаю по двум сериям, честно говоря, куда это будет развиваться, но она цепляет. Очень рад, что отец у меня здесь играет. Нравится вообще стиль Клима (режиссера Козинского — ред.) определенный, которому он следует, которого он придерживается. Интересно, куда это все вырулит, как будет соединяться. Но это точно следует посмотреть», — отметил Верник.

С мнением согласилась его партнерша, актриса Полина Денисова.

Она отметила, что история про журналиста, казалось бы, не имеет к ней никакого отношения, но каким-то образом может затронуть именно ее и Григория. Им это очень понравилось, поделилась звезда сериала «Папины дочки».

Сериал «Первый номер» повествует о Константине Иноземцеве (Евгений Цыганов), бывшем писателе, погрязшем в долгах, которому предлагают перезапустить глянцевый журнал. Он становится главным редактором и погружается в незнакомую атмосферу постоянных редакционных совещаний и встреч с рекламодателями. Проект появится на онлайн-платформе KION.

Режиссер проекта — Клим Козинский («Вне себя»). В актерский состав также вошли Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич и другие.