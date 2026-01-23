Вечер поэзии, посвященный Николаю Заболоцкому, пройдет 28 января в Раменском

Вечер «Огонь поэзии» пройдет 28 января в малом зале ДК «Сатурн» в Раменском округе. Мероприятие посвятят выдающемуся русскому поэту и переводчику Николаю Заболоцкому. Организаторы отметили, что судьба Заболоцкого — пример стойкости: несмотря на цензуру и годы ссылки, он продолжал творить и завершил в Караганде перевод «Слова о полку Игореве».

В программе вечера — чтение стихотворений Заболоцкого актерами театральных коллективов города, исполнение песен и романсов лауреатами всероссийских и международных конкурсов, а также показ отрывков из кинофильмов и рассказ о малоизвестных фактах из биографии поэта.

Встречу проведет заслуженный работник культуры Московской области Галина Марченко. Начало в 19:00, вход свободный. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.