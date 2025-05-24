Вдова российского фантаста Никитина заморозит его тело для воскрешения в будущем

Вдова ныне покойного писателя Юрия Никитина, Лилия Никитина, в соцсети «ВКонтакте» объявила сбор средств на криоконсервацию тела супруга. При жизни фантаст верил, что в будущем наука разовьется до уровня, когда можно будет воскрешать замороженные тела.

«Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития», — написала Лилия Никитина на своей странице и разместила такой же текст на странице покойного фантаста.

По словам вдовы писателя, криоконсервация в том числе поможет сохранить живую связь с человеком, на чьих книгах выросли тысячи россиян.

На момент публикации заметки поклонники творчества Никитина пожертвовали на заморозку тела кумира более 387 тысяч рублей. В какой именно клинике будет храниться тело писателя, не уточняется. В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря: одни скорбят вместе с семьей Никитина, другие выражают соболезнования и сомнения в том, что даже в будущем мертвое тело можно будет воскресить.

Ранее сообщалось, что Юрий Никитин скончался 23 мая в возрасте 85 лет. Массовый читатель знает его по романам «Трое из леса», «Передышка бывает недолгой» и «Русские идут». Большинство своих произведений Никитин публиковал под псевдонимом Гай Юлий Орловский.