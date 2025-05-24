На 86-м году жизни скончался российский писатель-фантаст Юрий Никитин

Известный писатель Юрий Никитин, считающийся одним из родоначальников славянского фэнтези, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил издательский дом «Эксмо» на официальном сайте .

«Ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин. Из-под пера мэтра вышло более 40 книг, включая те, которые Юрий Александрович писал под псевдонимом Гай Юлий Орловский», — сообщили в «Эксмо».

Литературное наследие Никитина включает такие работы, как роман «Фарамунд», популярный цикл «Трое из Леса», а также серию «Странные романы», в которую вошли «Трансчеловек», «Я живу в этом теле», «Проходящий сквозь стены», «Я — сингуляр», «Сингомэйкеры», «2024-й» и другие значимые произведения.

Издательский дом выразил соболезнование родным и близким Никитина. Где и когда состоятся похороны писателя, не уточняется.