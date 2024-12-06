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Валерия опубликовала дерзкое фото в мини и колготках в сетку в постели

56-летняя певица Валерия похвасталась подготовкой к Новому Году. В частности, она подобрала дерзкий праздничный наряд, запечатлевшись в мини и колготках в сетку в постели, сообщает The Voice Mag .

Звезда впечатлила поклонников новым образом. Исполнительница надела черное мини-платье, колготки в сетку и туфли на шпильке. Она позировала для фото, лежа в белой постели.

Также Валерия дополнила образ черными перчатками с оборкой из перьев. В руках у нее красовалась блестящая сумка Prada. Кроме того, звезда сделала небрежную укладку и вечерний макияж с акцентом на глазах. Она спросила у подписчиков, как они относятся к Новому году.

Многие поклонники восхитились образом Валерии. Они отметили, что в таком наряде она выглядит роскошно.

Ранее Валерия рассказала, что станет бабушкой во второй раз. Ее младший сын и его жена ожидают рождения ребенка.