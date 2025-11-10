Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год

В семье Валерии Гай Германики радостное событие — 17-летняя дочь подарила 41-летней кинематографистке внучку. Режиссер поделилась новостями в личном блоге в Instagram*, сообщает Super.ru .

Она опубликовала ряд семейных снимков со дня рождения своего сына Августа, который недавно праздновал шестилетие. На одной из фотографий Гай Германика позирует вместе с внуком.

«Дети растут и внуки растут», — написала режиссер.

Однако она скрыло лицо малышки за стикером. Имя внучки режиссер также не раскрыла.

У Валерии Гай Германики трое детей от разных возлюбленных. Старшая — 17-летняя Октавия. Также у режиссера есть девятилетняя дочь Северина и шестилетний сын Август.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко стала мамой в третий раз. Она родила мальчика. Телеведущая ранее с иронией рассказала, что не исключает возможности интимной пластики.

