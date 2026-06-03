Валерий Сюткин выступит с «Браво» на Пикнике «Афиши»

Валерий Сюткин 20 июня выйдет на сцену вместе с группой «Браво» на Пикнике «Афиши». Артист назвал концерт встречей с поклонниками и не исключил новых проектов, сообщает Сноб .

Сюткин рассказал, что предложение выступить поступило от организаторов фестиваля. Формат концерта пока обсуждается: артист может исполнить сольные хиты, разделить партии с Робертом Ленцем или выйти с гитарой. «Если ребята из “Браво” считают, что стоит выступить, — будем выступать», — отметил он.

Пока речи о совместном альбоме нет. «Посмотрим, что покажет предстоящий концерт. Может, и будет смысл запланировать что-нибудь новое», — пояснил музыкант.

По словам Сюткина, реюнион прежде всего важен для слушателей, которые были с группой в 1990-х. В программу войдут известные песни — «Вася», «Оранжевый галстук», «Московский бит», «Этот город».

Артист также вспомнил первые гастроли «Браво»: от полупустых залов до стадионов и 240 концертов в год. Он подчеркнул, что успех пришел быстро, но нагрузка оказалась серьезной.

Говоря о возрасте рок-музыкантов, Сюткин заметил, что сцене нужна органика. Он привел слова Дэвида Кавердейла о том, что «мужикам за 60 уже поздно в обтягивающих штанах скакать по сцене», добавив, что самоирония помогает артистам оставаться актуальными.

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