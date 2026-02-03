Валерий Кипелов продолжил выступать в белгородском «Энергомаше» при блэкауте

Советский и российский рок-музыкант, основатель и первый вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов не стал прерывать концерт в Белгороде после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону, который привел к блэкауту. В Сети появилось видео, как Кипелов и его поклонники хором пели куплет из песни «Беспечный ангел», сообщает SHOT .

«Под гитарный жесткий рок, который так любил. На Харлее он домчать нас мог…» — пели хором зрители, подсвечивая помещение фонариками на телефоне.

В это же время Кипелов с музыкантами сидели на сцене и пели вместе с людьми. Концерт Кипелова состоялся в «Энергомаше». Судя по атмосфере в зале, люди остались благодарны музыканту, который остался с ними.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся ракетному удару со стороны противника. В результате атаки повреждены важные объекты. Специалисты уже оценивают ущерб и ищут решения, как все восстановить в кратчайшие сроки.

