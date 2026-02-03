«Погрузились в темноту»: опубликовано видео из Белгорода после атаки ВСУ

Вечером 3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели ракетный удар по Белгородской области, в результате чего часть Белгорода и всего региона осталась без света. На опубликованных в Сети фото и видео видно, что люди сидят в темноте и пользуются фонариками, сообщает Baza .

В Сети появилось видео, на котором видно часть комнаты в одной из квартир в Белгороде. За кадром слышны хлопки, напоминающие взрывы, а светильник, находящийся в помещении, моргал. На фото видно, что в домах пропало электричество, а местные жители начали пользоваться фонариками.

«Дорогие друзья, недобрый вечер. Только что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Есть повреждения энергосистемы. Через 10 минут провожу заседание оперативного штаба, поймем объем разрушений и сразу же приступаем к восстановлению. Через час постараюсь выйти на связь», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков предупреждал население о ракетном ударе со стороны ВСУ. Во время предупреждения жителям региона рекомендуют спускаться в подвальные помещения и находиться там до его отмены ради безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.