Валдис Пельш рассказал о своем новом документальном фильме про горы

Автор документального фильма «Ген высоты — 2. Гора всех гор» Валдис Пельш, известный тележурналист и президент «Клуба 7 вершин» Александр Абрамов заявили, что проект уже готов, сдан, и зрители увидят его сначала на YouTube и только потом на Первом канале, сообщает Сноб .

«Мы сдали кино на Первый канал и ждем сейчас ответа от них, потому что у нас есть практика: мы выход фильма в YouTube сопоставляем с премьерой на Первом канале. Причем зрители на YouTube увидят его даже раньше, потому что мы выкладываем фильм секунда в секунду с выходом на Камчатку на Первом», — сказали документалисты.

По их словам, это будет последний выпуск фильма: герои поднялись на самую большую вершину. Пока новых идей на эту тему у создателей нет.

Картина посвящена российской экспедиции из обычных людей, совершившей восхождение на гору К2 в Пакистане. Это вершина считается второй по высоте и первой по сложности в мире.