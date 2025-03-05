В гимназии № 1 в Жуковском прошел литературный бал по произведениям русских классиков. Данное мероприятие ежегодное. Его организовывает и проводит учитель русского языка и литературы в гимназии № 1 Людмила Зайцева, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В этом году литературный бал был посвящен двум классическим произведениям русской литературы — «Отцам и детям» Ивана Тургенева и «Герою нашего времени» Михаила Лермонтова. Участие в бале приняли ученики 9 «В» и 10 «А» классов.

Под аккомпанемент оркестра ребята танцевали мазурку, кадриль, польку и вальс. В бальный зал на время превратился актовый зал гимназии, а школьники — в представителей дворянства. Мероприятие посетила заместитель главы Жуковского Ольга Алферова. Она поблагодарила учеников и педагогов гимназии за проведенный бал и отметила, что им великолепно удалось воссоздать атмосферу праздника XIX века.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.